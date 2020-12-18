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Aktüel Eskişehir'de trafodan kablo çalarken akıma kapılan 4 kişiden 1'i öldü, 3'ü yaralandı
Aktüel

Eskişehir'de trafodan kablo çalarken akıma kapılan 4 kişiden 1'i öldü, 3'ü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:07:01 -
Eskişehir'de trafodan kablo çalarken akıma kapılan 4 kişiden 1'i öldü, 3'ü yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde trafodaki kabloları çaldıkları sırada elektrik akımına kapılan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 3'ü ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. (35) ile İ.M, S. S. ve M.K, Kümbet Mahallesi yakınlarındaki boş tarlada bulunan trafodan elektrik kablolarını çalmaya çalıştıkları sırada akıma kapıldı.

Olay yerindeki diğer kişiler tarafından kentteki özel bir hastaneye götürülen M.A, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.M. ile Kütahya'daki bir hastaneye gönderilen S.S. ile M.K. tedavi altına alındı.

Hastanelerde güvenlik önlemi alan polis, şüphelilerin aracında yaptığı aramada 2 tüfek ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadelerine başvurulmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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