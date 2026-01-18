  • İSTANBUL
Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yerel

Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 23 yaşındaki A.M., arkadaşı M.P.’yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, olayın ardından polise teslim oldu.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde A.M. (23), kavga ettiği arkadaşı M.P.'yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli olayın ardından polise teslim oldu.

Olay, Karapınar Mahallesi Mevhibe Sokak’taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. A.M. ile arkadaşı M.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M., M.P.'yi karnından bıçakladı. Olay sonrası A.M. evden çıkıp Alanönü Mahallesi’nde devriye gezen polis ekiplerine teslim oldu. Sağlık ekiplerinin evde yaptığı kontrollerde M.P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından M.P.’nin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

x

