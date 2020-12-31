Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda mezar steli ele geçirildi
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser pazarlamaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılar M.C.K. ile R.G'nin bulunduğu otomobili Çukurağıl Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Doğu Roma (Bizans) dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar steli ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.