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Aktüel Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Aktüel

Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kavgaya karışan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:38:20 -
Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi İskender Sokak'ta R.B. ve Ş.G. ile E.B, B.H. ve M.Ç. arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ensesinden yaralanan R.B, arkadaşlarının yardımıyla kentteki bir özel hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan R.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahla yaralama olayına karıştıkları belirlenen E.B, B.H. ile M.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.H. ile M.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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