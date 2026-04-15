Eskişehir'de silahlı kavga! 1 yaralı, 3 gözaltı
Eskişehir'de silahlı kavga! 1 yaralı, 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Eskişehir’de silahlı kavga! 1 yaralı, 3 gözaltı

Eskişehir’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir’de gece saatlerinde yaşanan silahlı kavga mahallede paniğe neden oldu. Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Uluselvi Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

 

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Uluselvi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonucu 41 yaşındaki C.İ., sırt kısmına isabet eden mermiyle yaralandı.

 

Yaralı C.İ., kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

 

Ekiplerin titiz çalışması neticesinde, olayda kullanılan araç ve içerisindeki şüpheliler Y.İ. (25), S.A. (20) ve S.A. (20) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23