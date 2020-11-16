Eskişehir'de rezalet! ‘Mahallemizde sarhoş istemiyoruz’

Hasan Eğrigöz Ankara

Barlar sokağı uygulamasının, gençlerimizi ifsadın ellerine, haramın kucağına atacak bir haram proje olduğunu ve bu projeden derhal vazgeçilmesi gerektiği çağrısında bulunan STK temsilcileri ise çarpıcı değerlendirmelerde bulundular...

Kötülüğe teşvik edecek

Barlar sokağı uygulamasının kabul edilemez bir durum olduğunu belirten Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, şunları dile getirdi: “Eskişehir gibi öğrenci sayısı Türkiye’nin neredeyse en fazla olan şehirlerinden birinde, ibadethanelerin bulunduğu yerde olan bir caddeyi barlar sokağı şekline dönüştürülmesini belediyenin, belediye meclisinin ve belediye başkanının yapmış olduğu bu yanlıştan bir an önce dönmesini talep ediyorum. Bu konuyla ilgili STK’lar olarak önümüzdeki süreçte de üzerimize düşeni yapacağız. Bu kabul edilemez durumdan ve tutumdan bir an önce dönülmesini ben sizin aracılığınızla bir kez daha istiyorum. Belediyeler toplumun sosyal alanlarını, toplumun kamuya ait alanlarının temizlenmesi, daha müreffeh bir şehirde yaşamaları için altyapı, park gibi sosyal alanların yapılmasını görev addeden belediye olması gerekirken, hiç de kendi üzerine vazife olmayacak bir şekilde insanları günaha, kötülüğe teşvik edecek bu ve benzeri şeyleri hem de ibadethanelerin olduğu yerde, kocaman bir sokağı barlar sokağına dönüştürmesi kabul edilemez bir durumdur. Kendilerini kınıyorum.”

Gençlerimize yazık

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt de, şunları söyledi: “Dış güçler, üzerimizde her türlü faaliyeti zaten yapıyorlar. İstanbul Sözleşmesi de bunun bir parçasıdır. Sosyal medya platformları aracılığıyla genç dimağlar zehirleniyor. Şimdi Barlar sokağı adı altında da bu uygulamaları fiili duruma sokmaya çalışıyorlar. Biz de bu konuda devletimizi, hükümetimizi göreve çağırıyoruz. Müslüman bir topluma her yönüyle İslami uygulamalar lazım. Barlar sokağı gibi gençlerimizi ifsadın ellerine, haramın kucağına atacak uygulamalar değil. Sokağımızda çocuk sesi istiyoruz, sarhoş sesi değil.”