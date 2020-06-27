Eskişehir'de polisler YKS'ye girecek öğrenciler için yoğun çaba harcadı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınavına geç kalan öğrencilerin imdadına polis yetişti.

İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat Hattını arayan 5 öğrenci Deliklitaş Mahallesi İkieylül Caddesi'ndeki Alaaddin Parkı yakınlarında beklediğini belirterek, 75. Yıl Mahallesi'ndeki Hüseyin Erçelebi Anadolu Lisesi'nde sınava gitmek için yardım istedi.

Öğrenciler duraktan alınarak, polis araçlarıyla sınava girecekleri okula götürüldü.

Öte yandan, kimliğini kaybeden bir öğrenci ise polis aracı ile bulunduğu yerden alınarak, İl Nüfus Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki sınav merkezine bırakıldı.

Polis ekipleri ayrıca, sınava gireceği okula gidince kimliğini evde unuttuğunu fark eden bir öğrencinin kimliğini evinden alarak, kendisine ulaştırdı.

Bunun yanı sıra, geç kalan yada yanlış okula giden çok sayıda öğrenci, asayiş ve trafik ekiplerince sınavlarına yetiştirildi.