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Aktüel Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 kişi ile 4 yakını yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 kişi ile 4 yakını yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 10:47:10 -
Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 kişi ile 4 yakını yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de asayiş uygulaması yapan polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçtaki 2 şüpheli ile 4 yakını gözaltına alındı.

Gündoğdu Mahallesi'nde, çevre yolunda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü Musa D. ile araçta bulunan Mustafa K, kovalamaca sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 71 Evler Mahallesi'nde yakalandı.

İki zanlının gözaltı işlemleri yapıldığı sırada evlerinden çıkan Musa D'nin yakınları Songül D, Sultan D, Cafer D. ve İsmigül D, polis araçlarına taş ve tekme atarak zarar verdi.

"Görevli memura mukavemet, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, şüphelilerden Musa D'nin çoğu hırsızlıktan 32 suç kaydının, Mustafa K'nin de çoğu kasten yaralama, kumar oynamak için yer ve imkan sağlama olmak üzere 17 suç kaydının bulunduğunu belirledi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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