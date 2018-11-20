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Eskişehir’de mağdur yakının sözleri yürek dağladı!

11 kişi hayatını kaybettiği trafik kazası davasıyla ilgili görülen davada 13 yıl hapis cezasına çarptırılan sürücünün tahliyesi istemesine karşılık bir mağdur yakınının “Ölümüne sebep oldukların nasıl tahliye olacak” cümleleri yürekleri dağladı.

20 Kasım 2018 Salı 18:07
Eskişehir’de mağdur yakının sözleri yürek dağladı!

Eskişehir’de geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen otobüs kazasında, Ankara’dan Bursa’ya geziye giden 11 kişi hayatını kaybetmiş, 44 kişi de yaralanmış, olayın ardından sürücü Muhsin Özer hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma’ suçundan hakkında dava açılmıştı. 

Eskişehir 3.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu olarak yargılanan sanık Muhsin Özer ile taraf avukatları katıldı. Hakkındaki suçlamaları dinledikten sonra pişman olduğunu ifade eden Özer, “Her gün kendi kendime sayıklıyorum. Ben de çok üzgünüm. Otobüsteki teknik bir arıza sebebiyle kaza oldu. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. 

“Ölümüne sebep oldukların nasıl tahliye olacak” 

Sanık Özer’in tahliyesini talep ettiği savunmasının ardından mahkeme salonunda bulunan ve kazada kızını kaybeden bir annenin “ölümüne sebep oldukların nasıl tahliye olacak” şeklindeki sözleri yürekleri dağladı. 

Mahkeme heyeti tutuklu olarak yargılanan Muhsin Özer hakkında 13 yıl hapis cezası verdi. 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:07
  1. Eskişehir
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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