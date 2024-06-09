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Gündem Eskişehir'de LGBT taşkınlığına polis müdahalesi! 10 gözaltı...
Gündem

Eskişehir'de LGBT taşkınlığına polis müdahalesi! 10 gözaltı...

Yeniakit Publisher
2024-06-09 20:12:00 -
Eskişehir'de LGBT taşkınlığına polis müdahalesi! 10 gözaltı...

Eskişehir'de bir grup LGBT'li sapkın sözde onur yürüyüşü yapmak istedi. Taşkınlığa emniyet geçit vermedi.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan Ulus Anıtı meydanında buluşan sapkınlar, izinsiz şekilde ‘Onur Yürüyüşü' adı altında gösteri yapmak istedi.

LGBT paçavrası açarak sloganlar atan topluluk, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmadı.

'Dağılın" uyarısına aldırış etmediler!

Bölgede güvenlik tedbiri alan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik, Asayiş ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından göstericilere müdahale edildi. Müdahalede, 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 eylemci, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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