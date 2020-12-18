  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de kumar operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Eskişehir'de kumar operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:12:34 -
Eskişehir'de kumar operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarını işlediği iddia edilen 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 aylık çalışma sonunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarını işlediği öne sürülen 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 13 tabanca ve 5 tüfek ile telsiz ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında 130 kişiye kumar oynamaktan 159 bin 250 lira para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!
Dünya

İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!

Kahire’de 2016’da İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni’nin işkence ile öldürülmesi, İtalya ile Mısır arasında krize neden olmuştu. İtalya..
Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım
Gündem

Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım

Yazar Haluk Özdil, gazeteci Murat Zurna'ya yaptığı açıklamada, ilaç ve aşılara ilişkin çok çarpıcı uyarılar yaptı.
ABD’nin çok ilerisinde! Putin ‘panzehir’i açıkladı
Dünya

ABD’nin çok ilerisinde! Putin ‘panzehir’i açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın toplantısında bahsettiği S-500, düşmanın hipersonik silahlarına karşı olası bir 'panzehir' olar..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay