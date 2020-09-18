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Aktüel Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi
Aktüel

Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:37:24 -
Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 5 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kumar suçunu önlemek ve Kovid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Ekipler, denetim ve aramalarda söz konusu bir kahvehanede sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.

Çalışmalar kapsamında 5 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 15 bin 750 lira ceza verildi.

İş yeri sahibi O.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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