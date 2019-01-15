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Eskişehir'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de, iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

15 Ocak 2019 Salı 19:13
Eskişehir'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Ş. idaresindeki 26 S 6073 plakalı servis otobüsü, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun 25. kilometresinde Devrim Cevizci'nin kullandığı 07 MVE 07 plakalı otomobille çarpıştı.

1 ölü, 2 yaralı

Kazada, otomobilde bulunan Mahir Cevizci öldü, Devrim Cevizci ile Ali Özdemir yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:13
  1. Afyon
  2. Eskişehir trafik kazası

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