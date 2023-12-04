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Yaşam Eskişehir’de kayıp olarak aranan 2 gençten acı haber
Yaşam

Eskişehir’de kayıp olarak aranan 2 gençten acı haber

Yeniakit Publisher
2023-12-04 04:07:00 -

Eskişehir’de 1 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Ümit Yaşar Çetin’in ve Bilal Kuru’nun, geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

Eskişehir’de 1 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Ümit Yaşar Çetin’in ve Bilal Kuru’nun, geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.

Çifteler ilçesindeki evlerinden 1 Aralık günü akşam saatlerinde 26 AHD 335 plakalı otomobil ile ayrılan 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin’den ve 22 yaşındaki Bilal Kuru’dan haber alamayan aileleri, Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek müracaatta bulundu. Olayın ardından polis ve jandarma ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı. Pazar günü akşam 22.00 sularında gelen vatandaş ihbarı ile 2 gencin, İmişehir Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde trafik kazası yaptığı belirlendi. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eğlenmek için kent merkezine gelmişler

Polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları arama çalışmalarında, Ümit Yaşar Çetin’in ve Bilal Kuru’nun alkollü bir eğlence mekânına eğlenmeye geldikleri belirlendi. Eğlence mekânı çıkışında kaza yaptıkları değerlendirilen gençlerin, cansız bedenlerine ulaşıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Su arıtma tesisine uçtu

Cuma gece 02.00 sularında olduğu belirlenen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan araç, yaklaşık 5 metre aşağıda bulunan su arıtma tesisine uçtu. Kazada Ümit Yaşar Çetin’in ve Bilal Kuru’nun çarpışma etkisiyle araçtan savrulduğu belirlendi. Ümit Yaşar Çetin’in cansız bedeni aracın yanında, Bilal Kuru’nun cansız bedeni ise yaklaşık 60 metre ilerde bulundu.

Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen Ümit Yaşar Çetin’in ve Bilal Kuru’nun yakınları, gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ümit Yaşar Çetin’in ve Bilal Kuru’nun cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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