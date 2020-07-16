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Aktüel

Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdıkları iddia edilen 3 şüpheli adliyede

Yeniakit Publisher
2020-07-16 12:57:05 -
Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdıkları iddia edilen 3 şüpheli adliyede

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan M.A'yı kaçırdığı iddia edilen şüpheli Murat Ü. (26) ile bu kişiye yardım ve yataklık ettiği belirlenen E.D. ile kardeşi M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü. Zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan M.A'dan (13), 3 gün önce haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. Kayıp çocuğun bulunması için kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri, M.A'yı kaçırdığı iddia edilen şüpheli Murat Ü'yü (26) Karagözler Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda yakalamıştı.

Şüpheli Murat Ü. ile bu kişiye yardım ve yataklık ettiği belirlenen E.D. ile kardeşi M.D. polis ekiplerince gözaltına alınırken, M.A, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edilmişti.

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