Eskişehir'de kartal yılana av oldu! Ölümcül mücadele kamerada

Alpu ilçesinin Güroluk mahallesindeki görüntülerde bir kartalın yılana av olduğu anlar yer aldı.

Görüntüde yılanın, kartalı sıkı sıkıya sararak hareket etmesini engellediği görülüyor. Kartalın uçmaya çalışmasına da müsaade etmeyen yılan, yırtıcı kuşu tüm çırpınışlarına rağmen serbest bırakmadı.

Son çabası da yeterli olmadı!

Bir anlığına havalanan kartalı daha da sararak nefesini kesen yılan onu otların arasına düşürerek avı haline getirdi. Yaşanan ilginç olay görenleri hayrete düşürürken, bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına aldı.