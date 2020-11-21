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Aktüel Eskişehir'de kardeşinin bıçakladığı kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
Aktüel

Eskişehir'de kardeşinin bıçakladığı kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:49:10 -
Eskişehir'de kardeşinin bıçakladığı kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de erkek kardeşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dede Mahallesi Nebiler Sokak'taki bir evde dün çıkan bıçaklı kavgada kardeşi Emrah T. (19) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Hasret Y. (32), kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kavganın ardından olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yaralı bulunan zanlı Emrah T'nin ise Eskişehir Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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