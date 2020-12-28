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Aktüel Eskişehir'de kamyonet devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Eskişehir'de kamyonet devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 19:16:55 -
Eskişehir'de kamyonet devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tayfun Ateş idaresindeki sebze yüklü 26 ZD 063 plakalı kamyonet, Doğançayır Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Ateş ile henüz kimliği tespit edilemeyen Afganistan uyruklu kişi hayatını kaybetti, Abdullah Erbaş ile Hakan Doruk yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


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