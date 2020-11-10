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Aktüel Eskişehir'de kaliforniyum maddesi ele geçirildi
Aktüel

Eskişehir'de kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:35:28 -
Eskişehir'de kaliforniyum maddesi ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kaliforniyum maddesini pazarlamaya çalıştığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir şüphelinin elindeki kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini pazarlamaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Böğürtlen Mahallesi'nde bulunan bir dinlenme tesisinde şüpheli M.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, kendisini askeri personel olarak tanıttığı ancak herhangi bir kimlik ibraz edemediği tespit edildi.

Zanlı M.S'nin yapılan üst aramasında bir tabanca ile bir kutu içerisine gizlenmiş 133,13 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

Gram fiyatının yaklaşık 4 milyon lira olduğu tespit edilen madde incelenmesi için Atom Enerjisi Kurumuna gönderildi.

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