Eskişehir'de kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gündoğdu, Gökmeydan, Kurtuluş, Hacı Alibey ile Ertuğrulgazi mahallelerinde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheli M.M.U. (25), polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.