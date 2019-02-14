Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 7 gözaltı Eskişehir'de emniyet güçleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, namlusu açılmış kuru sıkıdan bozma 8 tabanca, 20 şarjör, bir tabanca, değişik çaplarda 21 tabanca mermisi, 77 av tüfeği fişeği, silah yapımında ve namlu açmada kullanılan torna makinesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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