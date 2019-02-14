Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 7 gözaltı
Eskişehir'de emniyet güçleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.14 Şubat 2019 Perşembe 18:18
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, namlusu açılmış kuru sıkıdan bozma 8 tabanca, 20 şarjör, bir tabanca, değişik çaplarda 21 tabanca mermisi, 77 av tüfeği fişeği, silah yapımında ve namlu açmada kullanılan torna makinesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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