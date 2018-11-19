Eskişehir’de kablo hırsızları tutuklandı

Eskişehir'de kablo hırsızlığı sebebiyle yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

17 Kasım'da Zincirlikuyu Mahallesi Aktürk Sokak üzerinde "Kablo hırsızlığı" olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen C.K. (45), F.K. (23), B.H. (18) ve Y.A. (18) isimli şahıslar, suç aletleri olan demir kesme makası, tornavida ve eldivenler ile beraber polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.H., Y.A. ve F.K. tutuklanırken, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR