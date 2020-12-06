  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Eskişehir'de hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 15:17:49 -
Eskişehir'de hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpagut Mahallesi'nde yaşayan O.A'nın ağılından 12 keçinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hayvanların Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat Mahallesi'nde yaşayan M.I'ya satıldığını belirledi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler H.İ.T. ve S.T, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan Başbakanı Imran Han'dan
Dünya

Pakistan Başbakanı Imran Han'dan "Diriliş Ertuğrul" ve "Yunus Emre" açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülke halkına, özellikle gençlere eğitim vermek ve iyi rol modeller sağlamak amacıyla Pakistan'da Diriliş Ertuğ..
İHA tesisini görüntülerken yakalandılar! Rusya’dan garip açıklama
Gündem

İHA tesisini görüntülerken yakalandılar! Rusya’dan garip açıklama

Tüm dünyayı sallayan Türkiye'nin yerli İHA'ları ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. İstanbul'da bulunan üretim tesisleri yakınında çekiml..
Asya devinden Türkiye açıklaması!
Ekonomi

Asya devinden Türkiye açıklaması! "Ortaklığa büyük önem veriyoruz"

Japonya Uluslararası İnşaat Birliği Başkanı Kenji Hasuwa, "Türk-Japon ortaklığında mevcut iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem veriyoru..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay