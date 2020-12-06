Eskişehir'de hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpagut Mahallesi'nde yaşayan O.A'nın ağılından 12 keçinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hayvanların Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat Mahallesi'nde yaşayan M.I'ya satıldığını belirledi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler H.İ.T. ve S.T, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Çalınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.