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Yerel Eskişehir'de hareketli anlar
Yerel

Eskişehir'de hareketli anlar

Yeniakit Publisher
2024-08-20 07:26:00 -
Eskişehir'de hareketli anlar

Eskişehir'de inşaatta görevli bekçiyi silahla yaralayıp olay yerine intikal eden polis ekipleriyle silahlı çatışmaya girdikten sonra kaçan şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak'taki bir inşaatın bekçisini silahla yaralayan şüpheli Baran Y, olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı.

Gölbaşı Sokak istikametine kaçan Baran Y, buradaki bir eve sığındı. Etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için elindeki silahla havaya ateş eden Baran Y, ardından koşarak bahçe kapısından kaçmaya çalıştı.

Polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken silahlı çatışmaya giren Baran Y, yaklaşık 500 metre ilerideki Altıner Sokak'ta yakalandı.

Yaşanan silahlı çatışma ve kovalamaca, mahallede büyük paniğe neden oldu.

Gözaltına alınan Baran Y, bıçakla kendisine zarar verdiği için tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
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Silahla yaralanan inşaat bekçisi ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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