Eskişehir’de güvenlik görevlisi dehşet saçtı: 2 ölü

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Alınca Mahallesi 158’inci Sokakta bulunan bağ evinde meydana geldi. Akşam saatlerinde Osmangazi Üniversitesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih Toka (41), eski çalıştığı ve zaman zaman da yardım ederek işlerini yaptığı Oğuz Erentürk’ün (53) bağ evine gitti. İkili bilinmeyen bir sebepten bahçede tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Fatih Toka, Oğuz Erentürk’ü pompalı tüfekle sırtından vurdu. Daha sonra bahçeden eve giren Toka, burada kendisine ateş ederek canına kıydı. İki şahıs da olay yerinde hayatlarını kaybederken, cenazeler Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.