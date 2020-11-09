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Aktüel Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:08:07 -
Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emnniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendiği Y.K'yi takibe aldı. Polis ekiplerini fark edip kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan firari hükümlünün, İstanbul, Yozgat, Sakarya, Aksaray ve Eskişehir'de adli makamlarca verilen "sahtecilik, fuhuş yaptırmak, aracılık ve yer temin etmek, hırsızlık, dolandırıcılık, ateşli silahlar kanununa muhalefet" gibi 18 ayrı suçtan 27 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu belirledi.

Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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