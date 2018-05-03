Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 2 kişi gözaltında
Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 2 muvazzaf üsteğmen yakalanarak gözaltına alındı.03 Mayıs 2018 Perşembe 13:10
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında yakalama kararı olan 2 muvazzaf üsteğmen, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sorası, soruşturmanın devam ettiği Diyarbakır’a gönderileceği bildirildi.
YORUM YAZ