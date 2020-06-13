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Aktüel

Eskişehir'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:37:19 -
Eskişehir'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf subay ve astsubay, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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