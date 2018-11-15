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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:26
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2'si kadın 5 şüpheli hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

"ByLock" kullandıkları ve terör örgütüne üye oldukları ileri sürülen şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 12:26
  1. Eskişehir
  2. FETÖ
  3. PDY
  4. gözaltı

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