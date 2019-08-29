Eskişehir'de FETÖ operasyonları Polisin düzenlediği operasyonlarda, 4'ü örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları ve "ByLock" kullanıcısı oldukları öne sürülen V.G, M.B, M.U. ile Ü.S. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ayrıca ekipler, Ankara ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Adem T, Emrah G. ve Ahmet Ç'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi. Kent merkezinde saklandıkları evde yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderildi.

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