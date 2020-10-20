  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de evini kundakladığı iddia edilen kiracı gözaltına alındı
Aktüel

Eskişehir'de evini kundakladığı iddia edilen kiracı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:56:32 -
Eskişehir'de evini kundakladığı iddia edilen kiracı gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir evde kundaklama sonucu çıkarıldığı öne sürülen yangın söndürüldü.

Yeşiltepe Mahallesi Gelincikler Sokağı'nda F.T'nin kiracı olarak yaşadığı evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Evde hasara yol açan olayla ilgili çalışma başlatan polis, perdeleri tutuşturarak yangın çıkardığı iddiasıyla F.T'yi gözaltına aldı.

İfadesine başvurulan ev sahibi S.Ü'nün, komşulardan gelen şikayetler üzerine F.T'den evini boşaltmasını istediğini ancak buna yanaşmadığını söylediği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev dünyaya duyurdu! O bölgenin ismi değiştirildi
Dünya

Aliyev dünyaya duyurdu! O bölgenin ismi değiştirildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki Veng kentinin adının Çınarlı kenti olarak değiştirildiğini duyurdu.
Yunanistan'dan kalleş hamle! Türkiye'ye karşı S-300'leri...
Gündem

Yunanistan'dan kalleş hamle! Türkiye'ye karşı S-300'leri...

Türkiye'nin Akdeniz'deki başarılarını hazmedemeyen Yunanistan, S-300 hava ve füze savunma sistemini Girit'te NATO'dan habersiz NATO atış ala..
Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması
Siyaset

Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli Ermenistan'a sert sözlerle yüklenerek "Dağlık Karabağ'ın asıl ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay