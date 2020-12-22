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Aktüel Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Aktüel

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:46:34 -
Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için özel bir ekip oluşturdu.

Ekipler, olayların yaşandığı bölge ve çevresindeki güvenlik kameralarından eşkalleri belirlenen 6 şüpheliyi, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gökmeydan Mahallesi'nde evden hırsızlık olayının şüphelisi olan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan S.İ. ifadesinde, hırsızlık amacıyla girdiği evin kapısının kilitli olmadığı için kolay hedef olarak gördüğünü, kilitli olmayan kapının dilini basit bir aletle zorlanmadan açarak içeri girdiğini belirtti.

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