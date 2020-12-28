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Aktüel Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayan sanık müebbet hapisle yargılanıyor
Aktüel

Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayan sanık müebbet hapisle yargılanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:22:01 -
Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayan sanık müebbet hapisle yargılanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı kurulamadığı için sanık Harun S'nin ifadesi alınamadı. Olayda yaralanan Öznur S. ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Öznur S. ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın en yüksek sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaasında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Dairesinin raporuna göre Öznur S'nin vücudunda 16 kesici delici alet yaralanması olduğunu belirten savcı, Harun S'nin "öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet, "tehdit" suçundan da 2 yıla kadar hapsini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul'dan 31 Temmuz 2019'da Eskişehir'e gelen Harun S, boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur S'yi bıçakladığı gerekçesiyle yakalanmıştı. Harun S, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilmiş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

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