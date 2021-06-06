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Ekonomi Eskişehir’de ekmek ne kadar oldu?
Ekonomi

Eskişehir’de ekmek ne kadar oldu?

Eskişehir’de ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Eskişehir’li vatandaşlar ekmeğe ne kadar zam yapıldığını merak ediyor. Binlerce vatandaş, Eskişehir’de ekmeğin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, Eskişehir’de ekmek ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-06-06 22:37:00 -
Eskişehir’de ekmek ne kadar oldu?

Ülkemizde en çok tüketilen temel gıdaların başında ekmek geliyor. Bu nedenle ekmeğe yapılan zamı vatandaşlar çok yakından takip etmekte. Eskişehir’de ekmek fiyatlarına zam yapıldığını duyan vatandaşlar, Eskişehir’de ekmeğin ne kadar olduğunu merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

Eskişehir’de ekmek ne kadar oldu?

Eskişehir İç Anadolu fırın işverenleri sendikası, ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam yapılacağını açıkladı. geçtiğimiz yılın ağustos ayında 200 gram ekmek fiyatlarında 1.25 TL’den 1.5 TL’ye zam yapılmıştı, yeni zamla birlikte ekmek 230 grama çıkarılarak 2 tl olarak satışa sunulacak. Ekmek fiyatlarındaki zammın salı gününden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

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