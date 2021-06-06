Eskişehir’de ekmek ne kadar oldu?

Eskişehir’de ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Eskişehir’li vatandaşlar ekmeğe ne kadar zam yapıldığını merak ediyor. Binlerce vatandaş, Eskişehir’de ekmeğin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, Eskişehir’de ekmek ne kadar oldu?