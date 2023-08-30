Eskişehir'de egzoz emisyon denetimi yapıldı

Egzoz gazı emisyon ölçüm denetimlerinin etkinliğinin artırılması, ölçüm yaptırmayan araç sayısının azaltılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla, mobil plaka tanıma sistemlerinin (MPTS) kullanıldığı, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile entegre çalışan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) uygulamasına yönelik denetimler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Denetime katılan Çelik tarafından, EGEDES ile birlikte denetimlerin yapılacağı noktalarda, araçların geçerli egzoz gazı emisyon ölçümünün bulunup bulunmadığının araçları durdurmaksızın saniyeler içerisinde tespit edilebildiği, periyodik egzoz emisyon ölçümlerinin süresi içerisinde gerçekleştirilmesine ve trafikte seyreden motorlu taşıtlar kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunacağı dile getirilmiş ve idari para cezaları ile karşılaşılmasının önlenmesini temin etmek adına egzoz gazı emisyon ölçümlerinin zamanında yaptırılmasının büyük önem arz ettiği hatırlatıldı.