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Aktüel Eskişehir'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
Aktüel

Eskişehir'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:45:11 -
Eskişehir'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 3 şehidin yakınları ile 8 gaziye törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Vali Erol Ayyıldız, kentteki bir otelde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir arada oldukları her anı, zaman dilimlerinin en güzeli ve en kıymetlisi olarak gördüklerini söyledi.

Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler vatanımızı ve milletimizi bölme, devletin sinir uçlarını sinsice ele geçirerek millete darbe yapma, yurt içinde ve dışında devletimizin menfaatlerini zaafa uğratma gibi bölücü ve hain emeller güden PKK, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ başta olmak üzere milli birliğimize, kardeşçe yaşama irademize ve yeniden tarihindeki ihtişama yakışır büyük ülke olma ülkümüze kasteden bölücü şer odaklarına karşı kahramanca mücadele veren şehitlerimizin yakınları ve malul gazilerimiz olarak bu övünç madalyalarına sayın Cumhurbaşkanımız ve onun nezdinde Türk milleti tarafından layık görülen kişilersiniz. Sizler 'Vatan sağ olsun' diyerek bu ülke, bu millet için en büyük fedakarlığı gösteriyorsunuz. Hepimiz sizlerin gururunu bir arada yaşıyoruz."

Daha sonra Ayyıldız, şehit polis memurları Ali Sevim ve Oktay İzgi ile Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün yakınlarına, gaziler TSK personeli Samet Topçu, Hidayet Gündüz, Veysel Gözübol, Yunus Dinçsoy ve Cihan Erter, polis memuru Battal Ulusoy, jandarma personeli Caner Yıldırım ve Osman Can Kaya'ya madalya ve beratlarını verdi.

Törene, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, vali yardımcıları, mülki ve askeri erkan ile diğer davetliler katıldı.

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