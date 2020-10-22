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Aktüel Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 34 kişiye ceza
Aktüel

Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 34 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:52:44 -
Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 34 kişiye ceza

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 34 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokağı'ndaki bir dernek binasına operasyon düzenledi.

Binanın zemin katında 34 kişinin sosyal mesafe kuralına aykırı davranıp kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun, kumar oynamalarından dolayı da Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 148 bin 750 lira ceza uygulandı.

Ayrıca dernek başkanı hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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