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Aktüel Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 18 kişiye para cezası uygulandı
Aktüel

Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 18 kişiye para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:59:53 -
Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 18 kişiye para cezası uygulandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 18 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi'ndeki dernek binasına operasyon düzenledi.

Ekipler, kumarhaneye çevrilen binadaki 18 kişiye kumar oynamaktan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamaktan 79 bin 290 lira ceza uyguladı.

Dernek başkanı hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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