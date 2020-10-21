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Aktüel Eskişehir'de dernek binalarında kumar oynayan 138 kişiye ceza
Aktüel

Eskişehir'de dernek binalarında kumar oynayan 138 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:57:58 -
Eskişehir'de dernek binalarında kumar oynayan 138 kişiye ceza

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 138 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal, Hoşnudiye ve Güllük mahallelerindeki 5 dernek binasına operasyon düzenledi.

Bu binalarda 138 kişinin, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.

Söz konusu kişilere toplam 434 bin 700 lira idari para cezası uygulayan ekipler, dernek başkanları hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlattı.

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