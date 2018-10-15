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Eskişehir'de 'Çukur' dövmeli gasp şüphelileri tutuklandı

Eskişehir'de 6 çocuğun cep telefonu ile paralarını gasp ettikleri iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan ve vücudunda televizyon dizisinde oynayan karakterlerde bulunan dövme olan yaşları 14 ile 17 arasındaki 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:10
Eskişehir'de 'Çukur' dövmeli gasp şüphelileri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, çeşitli tarihlerde 6 çocuğun bıçak zoruyla cep telefonu, para ve kişisel eşyalarını aldıkları öne sürülen B.S. (17), S.B. (15) ve Ö.A.'yı (14) yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin boynunda 'Çukur' dizisinde oynayan karakterlerde bulunan dövme, diğerinin de aynı dövmenin şeklinin basılı olduğu tişört giymesi dikkat çekti. 
Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 11:10
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