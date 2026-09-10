Eskişehir'de çifte cinayet davasında tutuklu sanıktan SEGBİS'te 'hayatımız söndü' yanıtı

Eskişehir'de 2022 yılında iki kardeşin hayatını kaybettiği çifte cinayet davasının Yargıtay bozması sonrası yeniden görülen duruşmasında, iki evladını birden kaybeden baba Selim Gezgin'in gözyaşları içindeki feryadına tutuklu sanık Beytocan Akdemir SEGBİS ekranından karşılık verdi. Akdemir'in "Onlar kadar bizim de hayatımız söndü başkanım" sözleri üzerine mahkeme başkanı, sanığı izinsiz araya girmemesi konusunda uyardı.

Dava konusu olay, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre akraba iki grup arasındaki husumet, bir kişinin araçla eve bırakılmaması ve ardından sosyal medyada yaşanan küfürleşmeyle başladı. Pompalı tüfek ve satırla olay yerine giden İsmail Akdemir ile oğulları Beytocan ve Muharrem Baran Akdemir'in karıştığı kavgada tüfekle vurulan Volkan Şener ile kardeşi Polat Gezgin hayatını kaybetti; Selim Gezgin ve Muharrem Gezgin yaralandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıklar hakkında kurduğu hapis cezası hükümleri, Yargıtay tarafından usul, haksız tahrik ve kasten öldürmeye teşebbüs maddelerinin uygulanma şartları yönünden bozularak mahkemesine geri gönderildi. Bozma ilamının ardından yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Beytocan Akdemir ile Muharrem Baran Akdemir cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Salonda taraf avukatları ile maktullerin babası Selim Gezgin ve annesi Aynur Şenel hazır bulundu.

"İki tane evlat büyütmek kolay değil"

Duruşmada söz alan Selim Gezgin, mahkeme heyetine şöyle seslendi: "Benim iki tane yavrum gitti, hayatım bitti. İki tane evlat büyütmek kolay değil. İki tane yavru gitti. Onlar bu dünyada çok güzel insanlardı, kucaklarda büyüttüm. Bizim onlara karşı hiçbir şeyimiz olmadı. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını istiyorum."

Savunmasında duruşmaya SEGBİS'le bağlanmak istemediğini dile getiren Beytocan Akdemir, "Ben SEGBİS'le ifade vermeyi kabul etmiyorum. Ben sizin huzurunuza çıkmak istiyorum. Savcılık mütalaasına diyecek bir şeyim yoktur" dedi. Diğer tutuklu sanık Muharrem Baran Akdemir ise Yargıtay'ın bozma ilamına katılmadığını söyleyerek beraatini ve tahliyesini istedi; sanık avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak amacıyla mahkemeden süre talep etti.

Gözyaşlarına hâkim olamayan anne Aynur Şenel de en ağır cezanın verilmesini istedi: "Benim iki tane evladım gitti, ocağımızı söndürdüler. Ailemi yıktılar, bizi perişan ettiler. Ben sizin adaletinize sığınıyorum. Biz yaşamıyoruz, evlatlarımla beraber öldüm. Evlatlarım toprağın altında, bizim yüzümüz gülmez. Acılar içindeyim, bu acı hiçbir zaman bitmez."

Kollarındaki saçma izlerini gösterdi

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Selim Gezgin, kollarındaki saçma izlerini gösterdi. Sıcak Sular mevkiinde ayakkabı boyacılığı yaptığını anlatan Gezgin, adalete güvendiğini ancak sanıkların tahliye edilmemesi gerektiğini vurguladı: "Mahkemelerimizin vermiş olduğu karara saygı duyacağız. Benim iki tane oğlum vefat etti, hiç uğruna öldürüldü. Benim yavrularım tertemiz insanlardı, haydut ya da hırsız değillerdi."

Adalet Bakanı'na seslenen baba, "Adalet Bakanı'nın kulağına gitsin; 'Bunların kanı yerde kalmasın, biz de bunlara müebbet verdik oğlum, yüreğin ferahlasın' desinler. Ben bunu istiyorum. Bunları tahliye edip yarın bir gün bu halkın içine salmayın. Herkesin çoluğu çocuğu var. Herkes eline silah alırsa, herkes kendi kanununu kendi çizerse ne olur? Dünyada adalet kalmaz" dedi.

Olay sırasında kendisinin de ölümden döndüğünü belirten Gezgin, "Bakın kollarımda saçmalar burada duruyor. O olay yerinde ben de ölebilirdim, yeğenim Erhan Şenel de ölebilirdi. Bunlar babası ve abisiyle tasarlayarak, kasten ve iştirak halinde bu olayı yaptılar. Cezanın bozulmasını istemiyoruz. İki müebbetleri ve benden alacakları cezayı da üzerlerine koymalarını istiyoruz" diye konuştu.

Tutukluluğun devamına hükmedildi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık müdafiine esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre verilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.