Eskişehir'de çalıntı otomobille hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çalıntı otomobille hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Kent merkezinde devriyeye çıkan mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı.
Bekçileri fark ederek, çalıntı araçla kaçan Batuhan A. kovalamacanın ardından yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının üzerinde, bir evden çalındığı iddia edilen ziynet eşyaları ele geçirildi.
Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Batuhan A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.