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Eskişehir'de çaldıkları kasayı açamayınca Sakarya Nehri'ne attılar!

Mahmudiye ilçesinde 3 kişi, çaldıkları çelik kasayı açamayınca Çifteler ilçesine götürüp, Sakarya Nehri'ne attı.

28 Ekim 2018 Pazar 14:31
Eskişehir'de çaldıkları kasayı açamayınca Sakarya Nehri'ne attılar!

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde önceki gece ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Mahmudiye ilçesindeki Yeniköy Caddesi'nde N.M.'ye ait iş yerine giren O.A., R.A. ve Ü.A., içeriden çelik kasa ile cep telefonu çaldı. Çelik kasayı araçlarına yükleyip, Çifteler ilçesine götüren 3 şüpheli, uğraşmalarına rağmen açamadıkları kasayı Sakarya Nehri'ne attı.

ÇELİK KASAYI, İTFAİYE VE DALGIÇLAR ÇIKARDI

DHA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu şüphelilerden O.A. ve R.A., Mahmudiye ilçesinde yakalandı. Ü.A.'nın yakalanması için çalışma yürütüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan O.A. ve R.A.'nın, çaldıkları çelik kasayı Sakarya Nehri'ne attıklarını itiraf etmeleri üzerine kasa, itfaiye ekipleri ve dalgıçlar tarafından sudan çıkarılıp, iş yeri sahibi N.M.'ye teslim edildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 14:31
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