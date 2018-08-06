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Eskişehir'de araç takla attı: 2 kişi yaralandı

Günyüzü ilçesinde bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:00
Eskişehir'de araç takla attı: 2 kişi yaralandı

Kaza, ilçeye bağlı Kayakent Mahallesinde meydana geldi. Kemal U. idaresindeki 06 TCP 54 plakalı araç, yol kenarındaki mıcırlar dolayısıyla yoldan çıkarak takla attı. Tarlaya uçan araçta bulunan sürücü Kemal U. ile araç içerisinde bulunan Mustafa U. kendisini bir anda tarlada buldu. Mustafa U.’nun bacağı kırılırken sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın bulunduğu alanın 2 sene önce Eskişehir Büyükşehir Belediyesince asfalt yenilemek amacıyla kazıldığı ve bir süre bakım yapılmadığı iddia edildi. Geçen yıl başlayan çalışmalarda da yola mıcır döküldüğü, asfalt çalışması için herhangi başka bir çalışma yapılmadığı öne sürüldü.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:00
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