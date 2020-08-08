Eskişehir’de ‘akademisyen doktora saldırdı’ haberi ‘yalan’ çıktı!

Eskişehir’de sağlık raporu vermediği için bir akademisyen tarafından doktora saldırıldığı yönündeki medyada yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Eşkişehir’de Aile Sağlığı Merkezi’ne giden ve rapor verilmeyerek üstelik doktorun saldırısına uğrayan akademisyenin kızı Beyza Nur Katar, canlı yayında yaşananları anlattı.

Mehmet Özmen: Dün medyaya bir haber yansıdı neydi haber! Öğretim görevlisi sağlık raporu vermeyen doktorlara saldırı diye yer aldı. Eskişehir'de meydana gelen olayda D.K'nın kızı için sağlık raporu istediği verilmeyince doktarlara saldırdığı iddia edildi. İşin aslı ne doktor mu hastayı dövdü, yoksa doktor mu hastaya saldırdı.

Beyza Nur Katar: Bu olayın yaşanması zaten çok üzücü, ben hiçbir şekilde doktor ile muhattap olmadım. İçeride kendisinin telefon konuşmaları yaptığını ve doktor yanımıza geleceğini söyledi. Ardından doktor bu raporu bize veremeyeceğini söyledi. Ben de baronun sayfasında bu raporun verileceğini söyledim. Kim veriyorsa gidin oradan alın raporu diyince dışarı çıkıp babamın yanına döndüm. Babam bunun üzerine tekrar konuşmak istedi. Babam doktora neden görevinizi yapmıyorsunuz diye tepki gösterdi. Doktor dernek kararına dayanarak rapor vermeyince babam kamu görevlisi olduğunu hatırlattı. Bayan doktor saldırgan tavırlar sergilemeye başladı. Yukarıdan başka bir doktor geldi. Babama karşı saldırgan tavırlar sergiledi. Bayan işini yapmamaya direnince babam adını sordu. Bayan doktor adını söyleyip ardından baroda tanıdığım var asıl sen adını ver diyerek beni tehdit etti. Babam raporu vermiyorsanız bizi sevk etemeniz gerekiyor diyerek talepte bulundu. Sevk işlemleri halledildi. Sevkimizi nereye yaptığını sorunca size bilgi vermek zorunda değilim diyerek ortamı gerdi. Sıldırgan şahıs A. A. odasından çıkıp babamın üstüne yürüdü. Seni öldürücem diyerek babama saldırdı.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelinirse, doktor beni tekmeledi. Babam doktorun müdahalesini önlemek için araya girdi. Doktor babamı neredeyse öldürüyordu. Babamın bacağını tutup kırmaya çalıştı. Oradaki bayan doktor kendisine saldırıldığını iddia ediyor ancak aramızdaki mesafe hep 5 metreydi. Hemşire ve hastalar durumu yatıştırmaya çalışıyor. Kadına şiddet var diyerek yalan beyanda bulundu.

Yalan haberler yapıldıktan sonra bize karşı sosyal medyadan saldırıda bulunuldu. Ben hepsiyle ilgili savcılığa gerekli bildirimleri yaptım. Bayan doktor babamın ismini vererek sosyal medyada paylaşıp hedef göstermiştir.

Babam bir akademisyen olarak itibar suikastine uğramıştır. Hakaret edenlerin vicdanlarında bir sorun olduğu kanaatindeyim.