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Aktüel

Eskişehir’de adeta insan seli yaşanıyor

Eskişehir’de normalleşme dönemi ile birlikte yaz sıcaklarının da başlaması sebebi ile kent merkezindeki cadde ve sokaklarda adeta Pendemi öncesi dönemin yoğunluğu yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:10:05 -
Eskişehir’de adeta insan seli yaşanıyor

Eskişehir’de normalleşme dönemi ile birlikte yaz sıcaklarının da başlaması sebebi ile kent merkezindeki cadde ve sokaklarda adeta Pendemi öncesi dönemin yoğunluğu yaşanıyor.


Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle zorlu bir dönem geçiren Türkiye’de 1 Haziran itibariyle normalleşme dönemine girildi. Normalleşmenin başlamasının ardından vatandaşlar eski günlerine dönmeye başladı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilse bile Eskişehir’in İki Eylül, Doktorlar gibi merkez caddelerinde adeta insan seli yaşanıyor. Dışarıda olan insanların eski günlerine dönmesi ise, hala tam anlamıyla bitmiş olmayan salgın konusunda kafalarda soru işareti oluşturuyor. Vatandaşların maske takılması konusunda dikkatli davranmaları rahat bir nefes aldırsa da, virüs tehlikesinin henüz geçmemesi sebebiyle sosyal mesafe konusundaki dikkatsizlik ednişe yaşatılar.

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