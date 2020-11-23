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Aktüel Eskişehir'de ablasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Aktüel

Eskişehir'de ablasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:28:56 -
Eskişehir'de ablasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 20 Kasım'da ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Dede Mahallesi Nebiler Sokak'taki evde çıkan kavgada ablası Hasret Y'yi (32) bıçakla öldüren ve kendisini de yaralayan Emrah T. (19), Eskişehir Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (ESOGÜ) Hastanesinde hayatını kaybeden Hasret Y'nin cenazesi, Dede Mahallesi'ndeki Tiryakizade Süleymanağa Camisi'nde kılınan namazın ardından dün Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kardeşi Emrah T. tarafından kavgada bıçakla yaralanan Hasret Y, kaldırıldığı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetmiş, olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yaralı bulunan zanlı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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