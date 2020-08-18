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Aktüel Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kart kullanım saatlerinde düzenleme yapıldı
Aktüel

Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kart kullanım saatlerinde düzenleme yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:41:55 -
Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kart kullanım saatlerinde düzenleme yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşların toplu taşımadan ücretsiz faydalanmasını sağlayan serbest kartlarının kullanım saatlerinde düzenleme yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 17 Ağustos'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmamaları gerektiği konusunda tavsiye kararı aldı.

Bu sebeple 20 Ağustos itibarıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kartları 10.00 -17.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında kullanıma açık, bu saat aralıkları dışında ise kullanıma kapalı olacak.

Öte yandan 65 yaş ve üstü vatandaşlar belirlenen saatler dışında evden çıkmamaları konusunda uyarıldı.

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