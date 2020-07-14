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Aktüel

Eskişehir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:49:15 -
Eskişehir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hırsızlık olayına karışan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, farklı mahallelerde 6 evden 21 bin lira değerindeki elektronik eşya ile nakit para çaldıkları iddia edilen şüpheliler R.Ö. ile B.A'nın İstanbul'da olduğunu belirledi.

Şüpheliler, polis ekiplerince İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Eskişehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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