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Aktüel Eskişehir'de 15 yaşındaki lise öğrencisi kız hayatını kaybetti
Aktüel

Eskişehir'de 15 yaşındaki lise öğrencisi kız hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:21:35 -
Eskişehir'de 15 yaşındaki lise öğrencisi kız hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kronik astım hastası 15 yaşındaki lise öğrencisi kız hayatını kaybetti.

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde bir evde ailesiyle yaşayan kronik astım hastası Fatmanur Yücel, önceki gece arkadaşlarıyla dışarıya çıktı.

Yenidoğan Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bir arkadaşına ait otomobilde arkadaşlarıyla oturan Yücel, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri genç kızı, kalp masajı yaparak Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı. Yücel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Lise öğrencisi Fatmanur Yücel, dün Erenköy Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yücel'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında beraber dışarıya çıktığı arkadaşlarının ifadelerine başvurdu.

Genç kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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